«Яндекс» отказался выполнять требования Роскомнадзора и удалять ссылки на пиратское видео

«Яндекс» назвал необоснованным требования Роскомнадзора удалить ссылки на пиратские сайты из сервиса «Яндекс.Видео»

Компания 29 августа опубликовала заявление, в котором говорится, что она намерена обжаловать решение суда, так как действует в рамках законодательства. По словам представителей «Яндекса», блокировка пиратского контента не распространяется на поисковики.

В компании подчеркнули, что выступают за честный интернет, где пользователи имеют доступ к качественному контенту, а правообладатели зарабатывают на этом свои законные деньги.

«Суд вынес решения, противоречащие сложившейся практике по этому вопросу. Они не решают проблемы спорного контента, потому что ресурсы с пиратскими данными будут доступны в других поисковиках и социальных сетях», — цитирует «Интерфакс» текст сообщения.

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, если пиратский контент не будет удален, «Яндекс.Видео» все равно заблокируют, даже если компания обжалует решение Мосгорсуда.

Субботин 29 августа рассказал ТАСС, что «Яндекс» проигнорировал предложение надзорного ведомства о подписании меморандума по борьбе с пиратством в интернете.