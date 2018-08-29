В Адыгее планируют сэкономить 25 млн рублей на оптимизации администрации городских поликлиник

В Адыгее за счет оптимизации административного блока поликлиник Майкопа планируют сэкономить около 25 млн рублей бюджетных средств

Эти средства будут направлены в том числе на выравнивание зарплаты структурных подразделений объединенных поликлиник, укрепление их материально-технической базы, сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

«Все медицинские работники останутся на своих местах. Оптимизация коснется только управленческого, экономического блока, юридических и кадровых служб», — пояснил Меретуков на заседании кабмина республики.

В частности, планируется подчинить единому руководству майкопские городские детские поликлиники № 1 и № 2. По такому же принципу будут объединены взрослые поликлиники № 1, № 2 и № 3. Кроме того, будет внедрена система мониторинга основных показателей деятельности.

По мнению руководителя минздрава Адыгеи, реорганизация позволит оптимизировать процессы диагностики и лечения, компенсировать дефицит врачей-специалистов, максимально эффективно использовать имеющийся потенциал медицинских и кадровых ресурсов, в целом повысить доступность и качество медпомощи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручение детально проработать механизм слияния медучреждений.

«Население должно понимать алгоритм действий власти, а сама реорганизация — проходить прозрачно. Ключевой задачей реорганизации должно стать повышение качества медицинских услуг», — заключил глава республики.