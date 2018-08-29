В Ростовской области пенсионера осудили за развращение двух девочек

В Волгодонском районе 64-летнего местного жителя признали виновным в развращении девочек 11 и 12 лет

Суд установил, что в 2015-2016 году пенсионер совершил в отношении девочек развратные действия сексуального характера. Его признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Обвиняемого приговорили к 13 годам колонии строго режима. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.