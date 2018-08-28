В Дагестане в двух авариях погибли три человека
Дагестан Маша Волобуева
В Дагестане в результате двух ДТП за сутки погибли трое
По данным полиции, в 0:30 на окраине села Маммаул Сергокалинского района произошла первая авария. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2110, за рулем которого был 29-летний мужчина. Водитель отечественного автомобиля и его пассажир скончались. Водителя иномарки госпитализировали.
Вторая авария случилась в 9:00 в Дербенте. Водитель пассажирской «Газели» не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2115. Погиб водитель легкового автомобиля, сообщает РИА «Дагестан».
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