ЕСПЧ присудил компенсацию в 20 тыс. евро семье похищенного жителя Дагестана

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 20 тыс. евро семье жителя Дагестана Амирхана Алиханова, которого похитили в 2004 году

Суд постановил, что в деле Алиханова российские власти нарушили статью Европейской конвенции о праве человека на жизнь, запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на эффективное средство защиты.

Родственники молодого человека рассказывали, что 23 декабря 2004 года он выехал из Махачкалы в Хасавюрт. На обратном пути он позвонил брату, сказал, что стоит на посту ГИБДД и скоро вернется, но не приехал. Брат Алиханова приехал на пост, там сказали, что накануне к посту подъехали три машины, а находившиеся в них люди представились сотрудниками регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Они остановили машину Алиханова, его самого задержали и увезли в сторону Махачкалы.

Через три дня родственникам позвонил неизвестный и потребовал за молодого человека выкуп 25 тыс. долларов. Родные похищенного обратились в милицию и сумма выкупа увеличилась до 250 тыс. рублей. В 2005 году по факту исчезновения Алиханова завели уголовное дело, однако по нему никто не проходил подозреваемым.

В апреле 2005 года родные пропавшего узнали, что в Чечне под деревней Замай-Юрт нашли шесть тел. Неподалеку была одежда, похожая на вещи Алиханова. На ней были пятна крови и следы от пулевых ранений. На всех телах были следы пыток. «Кавказский узел» писал, что после обнаружения тел по федеральным каналам показали сюжет, в котором рассказали, что правоохранительные органы в Чечне убили шестерых боевиков.

В январе 2006 года родные Алиханова получили свидетельство о его смерти. По данным ЕСПЧ, в документах было написано, что Алиханов умер 23 декабря 2004 года в Замай-Юрте, сообщает телеканал «Дождь».