На Дону в ДТП с тремя машинами погибли два человека, в том числе подросток

Ростовская область

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В Ростовской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека, в том числе подросток

ДТП произошло 28 августа на 197-м километре трассы Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, водитель машины Renault Logan при торможении не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с автомобилями Renault Sandero и ВАЗ-2107. 

В результате погибли водитель отечественной машины и 16-летний пассажир Renault Logan. Пассажира ВАЗ-2107 и водителя Renault Logan госпитализировали с травмами.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 

Как сообщали Юга.ру, 27 августа в Темрюкском районе в аварии погиб 16-летний водитель мопеда. 

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