На Дону в ДТП с тремя машинами погибли два человека, в том числе подросток

В Ростовской области при столкновении трех автомобилей погибли два человека, в том числе подросток

ДТП произошло 28 августа на 197-м километре трассы Ростов — Волгодонск. По предварительным данным, водитель машины Renault Logan при торможении не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с автомобилями Renault Sandero и ВАЗ-2107.

В результате погибли водитель отечественной машины и 16-летний пассажир Renault Logan. Пассажира ВАЗ-2107 и водителя Renault Logan госпитализировали с травмами.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.