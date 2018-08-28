На Ставрополье проверят работу врачей, у которых после лечения от инфекции умер младенец

Ставропольский край

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В Новоалександровске Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка

В одном из домов в Новоалександровске 28 июня скончался младенец. По данным судебно-медицинского эксперта, его смерть наступила в результате инфекции. Установлено, что мать мальчика несколько раз обращалась за медицинской помощью в Новоалександровскую районную и Краевую детскую клиническую больницы из-за его болезненного состояния. Врачи оказали ребенку некоторую помощь, однако спасти его не удалось.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Во время расследования дадут правовую оценку действиям врачей, принимавших участие в лечении ребенка, на предмет адекватности, полноты и своевременности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дети Медицина
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