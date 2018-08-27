В Ростовской области загорелся двухэтажный многоквартирный дом

Ростовская область

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В Константиновске Ростовской области 27 августа загорелась квартира в двухэтажном доме

Заявка о пожаре поступила в 19:42. Спасателям сообщили, что горит дом на улице Шахтинской. Пожарные выехали на место и установили, что горит крыша по всей площади дома.

В 21:10 пламя локализовали на площади 1,4 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 28 человек и девять машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Информации о погибших и пострадавших, а также об эвакуации жильцов пока нет. 

МЧС Пожары
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