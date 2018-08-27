В Ростовской области загорелся двухэтажный многоквартирный дом

В Константиновске Ростовской области 27 августа загорелась квартира в двухэтажном доме

Заявка о пожаре поступила в 19:42. Спасателям сообщили, что горит дом на улице Шахтинской. Пожарные выехали на место и установили, что горит крыша по всей площади дома.

В 21:10 пламя локализовали на площади 1,4 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 28 человек и девять машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.