На Ставрополье женщина пыталась пронести в тюрьму гашишное масло в шариковых ручках

В Ставропольском крае сотрудники УФСИН пресекли попытку пронести в колонию гашишное масло в стержнях от шариковых ручек

На длительное свидание к одному из заключенных пришла женщина. При досмотре у нее обнаружили десять стержней от шариковых ручек, наполненных вязким серо-зеленым веществом.

Результаты экспертизы подтвердили, что это гашишное масло после высушивания до постоянной массы 0,58 грамма. В отношении женщины возбудили уголовное дело, передает пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю.