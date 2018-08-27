На Ставрополье женщина пыталась пронести в тюрьму гашишное масло в шариковых ручках

Ставропольский край

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В Ставропольском крае сотрудники УФСИН пресекли попытку пронести в колонию гашишное масло в стержнях от шариковых ручек

На длительное свидание к одному из заключенных пришла женщина. При досмотре у нее обнаружили десять стержней от шариковых ручек, наполненных вязким серо-зеленым веществом.

Результаты экспертизы подтвердили, что это гашишное масло после высушивания до постоянной массы 0,58 грамма.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, передает пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю.

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Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье в ноябре 2017 года в колонии служебный пес Дик нашел наркотики в вареной курице. В ноябре того же года собака обнаружила гашиш в карамельках, которые пытались передать в колонию.

Исправительные учреждения Наркотики Ставрополь ФСИН
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