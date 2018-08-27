В московском метро пустят поезд, посвященный Адыгее

В преддверии Дня Адыгеи, который отмечается 5 октября, в Московском метрополитене запустят тематический поезд, посвященный республике

Состав будет насчитывать восемь вагонов. Их украсят символикой республики, а также изображениями достопримечательностей и местных природных памятников.

«Внутри вагонов планируется разместить информационные стенды и экспонаты, рассказывающие посетителям метрополитена об истории, культуре и быте адыгов, знакомящие с изделиями мастеров традиционных промыслов и ремесел», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Также ко Дню республики в Москве планируется организовать фотовыставку на Арбате. Работы для экспозиции будут отбираться на конкурсной основе. Мурат Кумпилов поручил рассмотреть вопрос о проведении таких выставок в Краснодаре и Майкопе.

Отдельно руководитель республики дал поручение региональным министерствам экономического развития и сельского хозяйства обеспечить наполнение павильона республики на бизнес-площадке «Фуд Сити». По мнению Кумпилова, участие предприятий республики в работе крупнейшего оптово-розничного продовольственного центра России позволит производителям получить новые рынки сбыта, расширить географию и объемы поставок продукции из Адыгеи.