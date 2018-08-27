У жителя Кабардино-Балкарии нашли 300 граммов героина в кроссовке

В Нальчике полицейские изъяли у 33-летнего мужчины крупную партию наркотиков

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В рамках отработки оперативной информации полицейские задержали на улице Мальбахова 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При осмотре машины подозреваемого сотрудники полиции нашли в коробке с кроссовками полимерный пакет, обклеенный липкой лентой, в котором лежали 163 пакетика с порошкообразным серым веществом.

Экспертиза показала, что это героин общей массой 303,93 грамма. Мужчина рассказал, что собирался продать наркотики через закладки.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.