У жителя Кабардино-Балкарии нашли 300 граммов героина в кроссовке
В Нальчике полицейские изъяли у 33-летнего мужчины крупную партию наркотиков
В рамках отработки оперативной информации полицейские задержали на улице Мальбахова 33-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
При осмотре машины подозреваемого сотрудники полиции нашли в коробке с кроссовками полимерный пакет, обклеенный липкой лентой, в котором лежали 163 пакетика с порошкообразным серым веществом.
Экспертиза показала, что это героин общей массой 303,93 грамма. Мужчина рассказал, что собирался продать наркотики через закладки.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
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