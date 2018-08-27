На Дону сгорел ангар с сельхозтехникой
Ростовская область Маша Волобуева
В Семикаракорске Ростовской области потушили крупный пожар в ангаре
В ГУ МЧС России по области рассказали, что на улице Зеленой, 2 загорелась кровля одноэтажного кирпичного ангара со старой сельскохозяйственной техникой. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. метров.
Возгорание ликвидировали в 1:48. Никто не пострадал, сообщает РИА «Новости».
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