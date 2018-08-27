Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Украины

Кабардино-Балкария

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На Эльбрусе спасатели оказали помощь украинской альпинистке

С высоты более 5 тыс. метров женщина подала фонариком сигнал, что ей нужна помощь. В Эльбрусском поисково-спасательном отряде МЧС России рассказали, что спортсменку спустили вниз.

По словам спасателей, у нее не было никаких повреждений, просто она устала и не могла идти, сообщает RT.

Курорты и туризм МЧС
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