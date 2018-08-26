В Ростове неизвестные напали на семейную пару

В Ростове-на-Дону начали проверку по факту нападения на двух местных жителей

Инцидент произошел на улице Космонавтов 25 августа около 20:00. На семейную пару напали неизвестные. Пострадавшие обратились в полицию. «Материал зарегистрирован. Установлено, что женщина получила незначительные травмы. По факту нападения проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.