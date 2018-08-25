Житель Дагестана предложил знакомому инсценировать его похищение, а после отказа убил

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту похищения и убийства человека в Ахтынском районе Дагестана

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 января 2018 года в селе Ахты местный житель позвал своего знакомого покататься на машине, вывез из села и предложил инсценировать похищение, чтобы получить 1,5 млн рублей от его родителей.

Мужчина ответил отказом, однако злоумышленник продолжил удерживать его в машине до утра, а когда убедился, что тот не передумает, отвез в безлюдное место возле села Джаба, где несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета и ударил ножом в жизненно важные органы, от чего потерпевший умер на месте.

После этого преступник отправил несколько СМС-сообщений родителям погибшего с требованием передать ему выкуп за освобождение их сына в размере 1,5 млн рублей.

Жителя Ахтынского района заключили под стражу и обвинили в совершении преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека из корыстных побуждений) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре направят в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.