В Кабардино-Балкарии мужчина ушел из больницы и пропал без вести
Кабардино-Балкария Маша Томилина
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарской республики полиция ведет поиски местного жителя
В пресс-службе ГУ МВД России по кабардино-Балкарии сообщили, что 10 июля 35-летний уроженец села Благовещенка Александр Руденко ушел из медицинского учреждения в селе Придорожном и до сих пор о его местонахождение ничего не известно.
Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
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