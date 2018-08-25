В Кабардино-Балкарии мужчина ушел из больницы и пропал без вести

Кабардино-Балкария

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В Прохладненском районе Кабардино-Балкарской республики полиция ведет поиски местного жителя

В пресс-службе ГУ МВД России по кабардино-Балкарии сообщили, что 10 июля 35-летний уроженец села Благовещенка Александр Руденко ушел из медицинского учреждения в селе Придорожном и до сих пор о его местонахождение ничего не известно.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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