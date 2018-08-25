На Дону два человека погибли в пожаре в дачном доме

В Белой Калитве Ростовской области 24 августа назначили проверку по факту гибели двух человек при пожаре

Днем 24 августа произошло возгорание в частном доме садоводческого товарищества Белой Калитвы. Огонь охватил 21 кв. метр, его удалось потушить за 15 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте пожара нашли тела двух человек — 39-летнего хозяина дома и 60-летней женщины. У них обнаружили признаки отравления продуктами горения.

На месте работал следователь СУ СК России по Ростовской области. Он осмотрел место происшествия и назначил экспертизы.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.