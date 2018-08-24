Пьяный житель Ставрополя прыгал на своем знакомом, пока тот не умер

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который убил своего знакомого

Происшествие случилось 12 августа. Однако следственный комитет сообщил об этом 24 августа. По данным следствия, между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь в одном из домов в Ставрополе, произошла ссора. Во время конфликта один из них начал бить другого кулаками по голове и телу, затем начал прыгать на нем. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.