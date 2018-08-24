На Дону подростка ударило током после того, как он залез на вагон с углем

Ростовская область

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В Ростовской области начали доследственную проверку по факту травмирования током на железнодорожной станции 14-летнего жителя села Песчанокопского

По версии следствия, 23 августа около 19:00 на территории железнодорожной станции Песчанокопская гуляла группа подростков. Один из них поднялся по лестнице на полувагон с углем стоящего на первом пути грузового состава. В результате он получил удар вольтовой дугой. С травмами и термическими ожогами подростка доставили в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников пострадавшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

Следственный комитет
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