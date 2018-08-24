В Карачаево-Черкесии полицейского заподозрили в убийстве местного жителя

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника кинологической службы

Ему предъявили обвинение по ч. 1. ст. 105 УК РФ (Убийство). Инцидент произошел в ауле Каменномост Карачаевского района. 

По версии следствия, сотрудник полиции выстрелил в голову 28-летнего жителя на почве личных неприязненных отношений. Полицейский сам доставил пострадавшего в реанимацию местной больницы. От полученных травм он скончался, не приходя в сознание. 

Карачаевский районный суд заключил подозреваемого под стражу. Следствие допрашивает свидетелей и устанавливает детали произошедшего. По делу назначили ряд судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике.

Как сообщали Юга.ру, во Владикавказе два человека пострадали при перестрелке.

Полиция Следственный комитет Убийство
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