В Дагестане поезд сбил семилетнего мальчика

В Кизилюртовском районе Дагестана 23 августа поезд сбил семилетнего мальчика

По версии следствия, около 18:00 ребенок переходил перегон возле села Стальского. Мальчик шел с подготовительных занятий в школе, когда его травмировал неустановленный поезд. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Кизилюртовской межрайонной больницы.

Следователи проводят проверку, осматривают место происшествия, опрашивают родителей и педагогов мальчика. Устанавливается локомотивная бригада поезда, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.