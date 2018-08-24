В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с автобусом

В Тарумовском районе Дагестана ночью 24 августа произошла авария с участием автобуса и легковушки, есть жертвы

В 3:35 на 917-м км федеральной автодороги «Кавказ» Кочубей — Кизляр — Махачкала, не доезжая до села Кочубей, автобуса Neoplan столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

По предварительным данным, в аварии погибли четыре человека, которые ехали в легковушке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Дагестану. Виновником ДТП стал водитель легковушки, который не справился с управлением.

Есть пострадавшие, их доставили в ЦРБ Тарумовского района, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.