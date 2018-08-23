На Дону грузовой поезд сбил 41-летнего мужчину

Следователи проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожных путях в Ростовской области

Инцидент произошел 22 августа около 16:00 в Новочеркасске. На 1163-м км станции Локомотивстрой грузовой поезд сбил 41-летнего местного жителя, который переходил ж/д пути перед движущимся составом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, причиной трагедии стала личная неосторожность пострадавшего, передает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.