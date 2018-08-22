В Кабардино-Балкарии четырехлетний мальчик выпил средство для опрыскивания деревьев и умер
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту смерти мальчика в селении Урух
По версии следствия, 21 августа в селение привезли четырехлетнего мальчика погостить у родственников. В тот же день около 14:00 мальчик остался без присмотра взрослых и выпил химическое средство для опрыскивания деревьев, стоявшее во дворе дома. Принятыми родственниками мерами спасти ребенка не удалось.
СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
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