В Кабардино-Балкарии четырехлетний мальчик выпил средство для опрыскивания деревьев и умер

В Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту смерти мальчика в селении Урух

По версии следствия, 21 августа в селение привезли четырехлетнего мальчика погостить у родственников. В тот же день около 14:00 мальчик остался без присмотра взрослых и выпил химическое средство для опрыскивания деревьев, стоявшее во дворе дома. Принятыми родственниками мерами спасти ребенка не удалось.

СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.