На Ставрополье женщина на час оставила годовалого сына одного в ванне, он утонул

Ставропольский край

Распечатать

В Изобильненском районе Ставропольского края будут судить женщину за причинение смерти по неосторожности своему годовалому сыну

По данным следствия, в поселке Солнечнодольске 6 июня 34-летняя жительница с гостями отмечала день рождения сына. Она наполнила ванну водой, оставила в ней годовалого ребенка одного на час, а сама ушла продолжать праздник с гостями. Когда женщина вернулась, мальчик был в ванне без признаков жизни. Реанимировать ребенка не удалось.

Следователи сообщили о происшествии 22 августа. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Материалы направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Дети Происшествия Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жительнице Крыма нагадали скорую прибыль. И она украла у гадалки 70 тыс. рублей
В Тбилисском районе в честь Дня флага провели флешмоб
На Кубани будут судить мужчину за убийство двух человек в ресторане Армавира
В Краснодаре демонтируют еще четыре незаконных ларька
В Сочи доставили пассажиров самолета, который аварийно сел в Уфе из-за возгорания двигателя
ФСБ не будет ограничивать движение по Крымскому мосту из-за учений

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале