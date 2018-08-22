На Ставрополье женщина на час оставила годовалого сына одного в ванне, он утонул

В Изобильненском районе Ставропольского края будут судить женщину за причинение смерти по неосторожности своему годовалому сыну

По данным следствия, в поселке Солнечнодольске 6 июня 34-летняя жительница с гостями отмечала день рождения сына. Она наполнила ванну водой, оставила в ней годовалого ребенка одного на час, а сама ушла продолжать праздник с гостями. Когда женщина вернулась, мальчик был в ванне без признаков жизни. Реанимировать ребенка не удалось.

Следователи сообщили о происшествии 22 августа. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Материалы направили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.