В Невинномысске в больнице после удаления аппендицита скончался подросток
В Ставропольском крае в городской больнице умер 15-летний подросток
Мальчик скончался в июле в городской больнице Невинномысска, куда его доставили с острым аппендицитом. Уголовное дело в отношении врачей, проводивших операцию, возбудили 21 августа.
По предварительным данным, причиной смерти подростка стала злокачественная гипертермия. Это редкое заболевание, появляющееся во время или после общей анестезии при воздействии определенных лекарств.
В отношении врачей завели дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Назначена судебная медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК Ставропольскому краю.
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