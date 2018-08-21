В Невинномысске в больнице после удаления аппендицита скончался подросток

В Ставропольском крае в городской больнице умер 15-летний подросток

Мальчик скончался в июле в городской больнице Невинномысска, куда его доставили с острым аппендицитом. Уголовное дело в отношении врачей, проводивших операцию, возбудили 21 августа.

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала злокачественная гипертермия. Это редкое заболевание, появляющееся во время или после общей анестезии при воздействии определенных лекарств.