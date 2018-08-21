В Невинномысске в больнице после удаления аппендицита скончался подросток

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае в городской больнице умер 15-летний подросток

Мальчик скончался в июле в городской больнице Невинномысска, куда его доставили с острым аппендицитом. Уголовное дело в отношении врачей, проводивших операцию, возбудили 21 августа. 

По предварительным данным, причиной смерти подростка стала злокачественная гипертермия. Это редкое заболевание, появляющееся во время или после общей анестезии при воздействии определенных лекарств.

В отношении врачей завели дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Назначена судебная медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК Ставропольскому краю.

Дети Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Финские спортсменки пожаловались на домогательства со стороны волейболистов из Дагестана
Квалификационная коллегия признала отставку ставропольского судьи после видео с голой девушкой
На укрепление мостов по трассе Джубга — Сочи выделят почти 2 млрд рублей
В Дагестане в массовом ДТП погибли шесть человек
Краснодарец запустил краунфандинговую кампанию на YouTube-сериал про адыгов-шапсугов
Уголовное дело бывшего мэра Махачкалы направили в суд

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале