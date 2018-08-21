На Дону экс-начальник антикоррупционного отдела вымогал деньги у чиновника

В Ростове-на-Дону экс-главу антикоррупционного отдела судебных приставов подозревают в том, что он вымогал взятку у госслужащего

По версии следствия, начальник отдела противодействия коррупции вымогал через посредника крупную взятку за помощь в проведении служебной проверки. Он обещал, что поможет госслужащему избежать привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения, сообщает прокуратура Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки с вымогательством). Прокуратура района согласилась с решением следственного органа о возбуждении дела.

Как писали Юга.ру, Ростовская область обогнала все регионы России по числу взяток. Ранее на Дону за взятку задержали начальника районной полиции и его подчиненного.