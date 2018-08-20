Спасатели эвакуировали с Эльбруса женщину с приступом горной болезни

С южного склона горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии эвакуировали женщину, которая лежала там без движения

Информация о том, что турист-одиночка нуждается в помощи, поступила спасателям около 16 часов.

«С высоты 5200 метров спасатели эвакуировали женщину на поляну Азау, где ее самочувствие улучшилось и от дальнейшей помощи она отказалась», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что туристка была в составе зарегистрированной группы из четырех человек из города Елец. По информации «Интерфакса», женщина лежала на склоне без движения. Выяснилось, что у нее случился приступ горной болезни. Это состояние, связанное с кислородным голоданием, оно может привести к серьезным последствиям, среди которых удушье, отек легких и отек мозга. Среди первых симптомов — общая слабость, усталость, тяжесть во всем теле, головная боль, головокружение, одышка, тошнота, сухость в горле.