Адыгею, Дагестан, Севастополь, Ингушетию, Кабардино-Балкарию признали регионами с самой чистой почвой

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым, Вся Россия

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Роспотребнадзор представил доклад за 2017 год, в котором обозначил регионы, где показатели почвы не соответствуют гигиеническим нормам

Документ опубликовали на сайте Роспотребнадзора. Соответствие нормативам зафиксировали в 16 регионах, среди которых оказались Адыгея, Дагестан, Севастополь, Кабардино-Балкария, Ингушетия.

В рамках исследования эксперты изучили более 300 тыс. проб земли. Половину из них собрали на территориях, прилегающих к детским садам, школам и игровым площадкам, сказано в докладе. 

По сравнению с показателями 2012 года, процент территорий с загрязненной почвой снизился на 3%, сообщают эксперты. 

Самую грязную почву обнаружили в Приморском крае, Новгородской, Кировской,Челябинской областях и Северной Осетии, говорится в документе. 

Отмечается, что на загрязнение почвы влияют выбросы предприятий, коммунальные отходы, рост притока автомобилей, гаражей, стоянок, АЗС. Также ухудшить состояние земли может плохая канализационная система, подчеркивает служба.

Ранее Юга.ру писали, что Карачаево-Черкесия попала в топ-5 рейтинга регионов РФ с грязной питьевой водой. 

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