В Ростовской области 12-летняя девочка утонула в реке

Ростовская область

Распечатать

В Белокалитвинском районе Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки

По предварительным данным, 17 августа девочка вместе с друзьями пришла на берег реки Калитва. Во время купания она утонула, сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. 

Как писали Юга.ру, в Ростове в ванне утонула годовалая девочка.

Дети Происшествия Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи водитель на пешеходном переходе наехал на 16-летнюю девушку и скрылся
Стартовала продажа пакетов билетов на матчи «Краснодара» в Лиге Европы
Кадыров назвал «иблисовцев в соцсетях» причиной нападения на полицейских
В Ростове-на-Дону потушили горящий камыш
Васильева: Число приемных детей нельзя ограничивать до трех
Источник сообщил о ликвидации четырех боевиков, напавших на полицейских в Чечне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале