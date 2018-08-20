В Ростовской области 12-летняя девочка утонула в реке
Ростовская область Мария Строителева
В Белокалитвинском районе Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки
По предварительным данным, 17 августа девочка вместе с друзьями пришла на берег реки Калитва. Во время купания она утонула, сообщает пресс-служба СУ СК по области.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.
Как писали Юга.ру, в Ростове в ванне утонула годовалая девочка.
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