В Ростове медсестра переписала дом пенсионеров на себя и не выпускала их на улицу

В Ростове внуки пенсионеров наняли соседку-медсестру, чтобы та смотрела за пожилыми людьми, позже в крови стариков обнаружили следы психотропных веществ, а дом был переписан на медсестру

По словам внучки, под воздействием психотропных препаратов пенсионеры переписали дом на медсестру, сообщает сайт 1rnd.ru. Соседи рассказали, что медработница не выпускала стариков на улицу.

«Настоящий концлагерь. По территории забора натянута колючая проволока, так как дедушка, я лично видел, несколько раз пытался выйти со двора», — отметил один из местных жителей. Освободить пенсионеров удалось после того, как приехала полиция.

Как уточнили в пресс-центре ГУ МВД по области, звонок в полицию действительно поступал. Накануне наряд прибыл на место происшествия. По этому факту ведомство начало проверку.

Дом пенсионеров сейчас выставлен на продажу за 7 млн рублей.



