На Ставрополье задержали 12 человек, которые сбывали синтетические наркотики на Кубань и Северный Кавказ

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 12 членов преступной группы, которые сбывали наркотики

По данным правоохранителей, члены группы сбывали синтетические наркотики в Карачаево-Черкесию, Ставропольский и Краснодарский края.

«Всех членов преступного сообщества задержали. Девять из них, в том числе организатор, находятся под арестом. Еще трое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор, находясь в другом государстве, через интернет организовал группу из 12 человек. Они распространяли наркотики путем закладок. Во время обыска по месту проживания подозреваемых, а также из тайников изъяли более 15 кг наркотиков, сообщает РИА «Новости».