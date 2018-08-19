На Ставрополье задержали 12 человек, которые сбывали синтетические наркотики на Кубань и Северный Кавказ

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении 12 членов преступной группы, которые сбывали наркотики

Читайте также:

По данным правоохранителей, члены группы сбывали синтетические наркотики в Карачаево-Черкесию, Ставропольский и Краснодарский края.  

«Всех членов преступного сообщества задержали. Девять из них, в том числе организатор, находятся под арестом. Еще трое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи установили, что организатор, находясь в другом государстве, через интернет организовал группу из 12 человек. Они распространяли наркотики путем закладок. Во время обыска по месту проживания подозреваемых, а также из тайников изъяли более 15 кг наркотиков, сообщает РИА «Новости».

Наркотики Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье задержали 12 человек, которые сбывали синтетические наркотики на Кубань и Северный Кавказ
Украинский футболист «Нижнего Новгорода» перед матчем в Сочи не повернулся к флагу России из-за молитвы
В Сочи водитель иномарки сбил подростка на роликах
В Карачаево-Черкесии экс-чиновника оштрафовали за махинации при строительстве мусорного полигона
В Анапе локализовали пожар в камышах на реке
В Анапе из-за ветра временно запретили купаться на матрасах и катамаранах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале