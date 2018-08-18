В Пятигорске женщины сушили одежду над Вечным огнем. Полиция начала проверку

Ставропольский край

Распечатать

В Пятигорске полиция начала проверку видео, где две женщины сушат мокрую одежду над Вечным огнем

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в январе полиция составила административные протоколы на абинских школьниц, танцевавших у Вечного огня. Глава Абинского района Петр Мироненко назвал поведение девушек антиобщественным поступком.

Полиция Пятигорск
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Ахмат» ушел от поражения в домашнем матче с «Рубином»
В Краснодаре сгорел шинный магазин
Футбольный «Армавир» на выезде проиграл «Томи»
Краснодарский «Урожай» обыграл СКА из Ростова
«Краснодар» уступил «Спартаку» в первом домашнем матче сезона
В Анапе тушат горящий камыш на площади 1,5 тыс. кв. метров

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале