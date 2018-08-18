В Пятигорске женщины сушили одежду над Вечным огнем. Полиция начала проверку

В Пятигорске полиция начала проверку видео, где две женщины сушат мокрую одежду над Вечным огнем

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.