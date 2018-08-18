В Пятигорске женщины сушили одежду над Вечным огнем. Полиция начала проверку
Ставропольский край Маша Волобуева
В Пятигорске полиция начала проверку видео, где две женщины сушат мокрую одежду над Вечным огнем
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в январе полиция составила административные протоколы на абинских школьниц, танцевавших у Вечного огня. Глава Абинского района Петр Мироненко назвал поведение девушек антиобщественным поступком.
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