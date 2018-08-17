На Кубани с рельсов сошли семь грузовых вагонов с удобрениями

Краснодарский край

Распечатать

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Белореченском районе Краснодарского края

Инцидент произошел 15 августа на железнодорожных путях необщего пользования в районе станции Белореченская. Там с рельсов сошли семь хопперов-минераловозов с грузом минеральных удобрений (апатитовый концентрат).

Сейчас Белореченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. По результатам будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Белореченский район Железная дорога
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На гастроли в Австрию за 1,8 млн бюджетных рублей отправились артисты Кубанского казачьего хора
В Юбилейном мкр Краснодара из-за строительства новой аллеи изменят схему движения
На Кубани с рельсов сошли семь грузовых вагонов с удобрениями
«Анжи» дома уступил «Оренбургу»
Путин возьмет на свадьбу министра иностранных дел Австрии донских казаков — СМИ
Врач ФК «Армавир» дважды за два дня спас пассажиров в самолетах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале