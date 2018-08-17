На Кубани с рельсов сошли семь грузовых вагонов с удобрениями

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Белореченском районе Краснодарского края

Инцидент произошел 15 августа на железнодорожных путях необщего пользования в районе станции Белореченская. Там с рельсов сошли семь хопперов-минераловозов с грузом минеральных удобрений (апатитовый концентрат).

Сейчас Белореченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. По результатам будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.