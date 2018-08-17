Полиция Кубани проверяет видео c избиением школьницы якобы детьми правоохранителей

В Краснодарском крае проводится проверка после появления в сети видео из станицы Первомайской Красноармейского района, на котором якобы дети правоохранителей избивают сверстницу

Видеозапись от автора, который попросил разместить ролик анонимно, появилась в соцсетях. В подписи говорилось, что «беспредел» творится в школе с Первомайское, а «жаловаться куда-либо боятся, так как зачинщики драки — дети сотрудников правоохранительных органов».

На ролике несколько школьниц пинают и оскорбляют сверстницу, при этом другие ученики стоят вокруг, комментируя происходящее и снимая на камеру.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту проводится проверка.

«По видеоматериалу, размещенному в сети интернет, сотрудниками полиции проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.