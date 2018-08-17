На Ставрополье у 17-летнего подростка оперативники нашли марки с наркотиками

В Изобильненском городском округе Ставропольского края несовершеннолетнего парня заподозрили в незаконном хранении наркотических средств

По данным следствия, 31 мая в ходе оперативно-розыскного мероприятия в доме 17-летнего подростка в поселке Рыздвяном нашли и изъяли пять бумажных марок, пропитанных наркотиком синтетического происхождения массой 0,1 грамма.

В отношении парня возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Материалы дела поступили из УФСБ РФ по Ставропольскому краю, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Запланировано проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств преступления. Расследование продолжается.