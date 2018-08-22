«Центр-инвест» запустил новую систему дистанционного банковского обслуживания

Банк «Центр-инвест» запустил кардинально новую систему банковского обслуживания для юридических лиц, которая поможет оптимизировать работу клиента с банком и будет передавать данные в пресс-центр финансовой компании

Разработчиком стала организация BSS. Сейчас из 70 тыс. бизнесменов и организаций 73% уже работают с дистанционным банковским обслуживанием (ДБО). Новая система ДБО «Бизнес-онлайн» поможет улучшить работу клиента с банком. Компании смогут быстро создавать и пересылать платежные документы, узнавать сведения о счетах и кредитах, управлять зарплатными проектами, работать с банковскими продуктами и делать анализ финансовых потоков организации.

Директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов рассказал, что переход на новую платформу с удобным интерфейсом должен поспособствовать тому, что все юридические лица начнут использовать дистанционные каналы.

В пресс-службе отметили, что интерфейс является максимально удобным для клиента и дает возможность сразу получать данные о состоянии счета, поступлении и списании средств.

Разработчики добавили новый функционал: передача документов валютного контроля, перевод зарплаты в несколько щелчков мыши и зачисление средств на карты в течение 60 минут. Кроме того, при помощи системы можно контролировать операции по платежным терминалам.

У клиентов есть возможность делать запросы справок в электронном виде, которые подписаны усиленной квалифицированной подписью. В пресс-службе «Центр-инвеста» основным преимуществом назвали то, что у клиента нет нужды посещать банк для подключения дополнительных модулей — это можно сделать в электронном офисе через интернет.

Узнать о преимуществах платформы можно в информационном режиме, где есть доступ к получению выписок.

Банк «Центр-инвест» был открыт более 25 лет назад в Ростове-на-Дону, сейчас он входит в десятку финансовых организаций страны по объему кредитования малого бизнеса. Сейчас «Центр-инвест» представлен в шести регионах страны и имеет 127 филиалов и офисов. Компания BSS, которая занимается разработкой продукта, начала работать 24 года назад. Она входит в топ-20 крупных ИТ-разработчиков страны.