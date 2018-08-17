В Ростовской области женщина на иномарке протаранила пассажирский автобус

Ростовская область

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В Ростовской области 17 августа на трассе Новочеркасск — Батайск произошло ДТП с автобусом, в котором находились около 20 пассажиров

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Ford выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, который следовал от Азовского рынка в поселок Донской. От удара автобус вылетел на обочину.

Как сообщили в УГИБДД Ростовской области, водителя легкового автомобиля госпитализировали с травмами. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. На месте ДТП работают полицейские.

В Миллеровском районе Ростовской области 16 августа произошла авария с участием большегруза. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

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