Глава Адыгеи дополнительно выделил 20 млн рублей на ремонт школ и запретил собирать деньги с родителей

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в муниципалитетах Адыгеи предусмотрено более 41 млн рублей

Из республиканского бюджета по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова дополнительно выделили еще более 20 млн рублей. Эти средства направят на ремонт кровли, систем отопления, замену оборудования на пищеблоках. Особое внимание уделят обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

В августе межведомственные комиссии проведут приемку образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Важно обеспечить строгий контроль за качеством проводимых работ. При этом необходимо выдерживать намеченные сроки — все школы должны быть готовы к приему детей до начала нового учебного года», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил министерству образования Адыгеи пресекать сбор родительских средств на ремонт школ и учебники.

В Адыгее насчитывается 127 детских садов, 145 школ, 5 профессиональных образовательных организаций, а также 20 организаций дополнительного образования.

Как сообщали Юга.ру, для обновления библиотечного фонда в этом году в республике предусмотрено более 34,4 млн рублей на приобретение учебников.