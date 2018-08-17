В Ростове представили концепцию по строительству двух веток метро

В Ростове-на-Дону планируют построить две ветки метрополитена, один километр будет стоить 3,5 млрд рублей

«На этой неделе провели рабочую встречу, где была представлена концепция развития метрополитена в Ростове. Он будет на базе монорельса неглубокого залегания, строительство которого будет стоить 3,5 млрд рублей на один километр», — рассказал на общественных слушаниях заместитель главы городской администрации по экономике Дмитрий Чернышов.

Он отметил, что строить метрополитен глубокого залегания в Ростове экономически нецелесообразно. Это обойдется в 7 млрд рублей за один километр. Метро будет рентабельным при наличии пассажирского потока не менее 50 тыс. человек в час. В Ростове такого потока, по мнению Чернышева, не будет.

Согласно социально-экономической стратегии, метрополитен в Ростове появится до 2030 года.

Как сообщали Юга.ру, работу над проектом метро в Ростове собирались начать после чемпионата мира по футболу. Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что «после чемпионата в течение двух-трех месяцев нужно начать работать над этой темой». Летом прошлого года Голубев призвал заняться темой строительства метро сейчас и не ждать окончания ЧМ-2018».

Планы по строительству метрополитена в Ростове существуют с конца 70-х годов прошлого века. На тот момент планировалось построить две ветки: первую — от ГПЗ-10 до Сельмаша, вторую — через весь Северный жилой массив до Батайска. Главной причиной отказа от строительства было наличие грунтовых вод.

Власти города вернулись к проекту в 2009 году. Тогда заработало МКУ «Управление метро Ростова». В 2011 году начальник управления Мурат Тлепцеришев озвучил стоимость проекта — 76 млрд рублей. Согласно проекту, первых пассажиров метро должно было принять в 2020 году. Однако в 2015 году власти отказались от проекта и расформировали управление.