В поселке Яблоновском при пожаре погиб пенсионер

В многоэтажном доме поселка Яблоновского при тушении пожара в квартире обнаружили тело 69-летнего мужчины

Пожар произошел 16 августа, сообщение о возгорании в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома поступило в 18:52.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее Дмитрий Пханаев.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.