В поселке Яблоновском при пожаре погиб пенсионер
Адыгея Маша Томилина
В многоэтажном доме поселка Яблоновского при тушении пожара в квартире обнаружили тело 69-летнего мужчины
Пожар произошел 16 августа, сообщение о возгорании в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома поступило в 18:52.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее Дмитрий Пханаев.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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