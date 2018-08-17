В поселке Яблоновском при пожаре погиб пенсионер

Адыгея

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В многоэтажном доме поселка Яблоновского при тушении пожара в квартире обнаружили тело 69-летнего мужчины

Пожар произошел 16 августа, сообщение о возгорании в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома поступило в 18:52.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее Дмитрий Пханаев.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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