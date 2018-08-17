В Дагестане завели дело на начальника отделения Пенсионного фонда

Начальника отделения Пенсионного фонда России по Каспийску заподозрили в коммерческом подкупе

По версии следствия, в мае 2014 года руководитель касписйкого отделения ПФР, в чьи обязанности входило принимать решения о назначении пенсий, в том числе на льготных условиях, осознавая противоправность своих действий, предложил секретарю за 310 тыс. рублей оформить на ее родителей и тетю льготные пенсии. Секретарь согласилась и в конце декабря 2014 года передала ему деньги.

В пресс-службе СК РФ по Дагестану отметили, что этот факт выявили во время расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении этого же подозреваемого. Начальник отделения ПФР пообещал потерпевшей за 470 тыс. рублей оформить ее родственникам и ей самой пенсии по инвалидности.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп за незаконные действия).

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.