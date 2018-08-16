Пять человек доставили в больницу после взрыва в шахте на Дону
Ростовская область Елена Лободина
По уточненным данным, при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области пострадали пять человек
Как сообщали Юга.ру, взрывчатка сдетонировала при проведении работ по проходке — разработке горных выработок в определенном направлении.
В момент взрыва в шахте находились шесть человек. Один погиб, пятерых доставили в горбольницу, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что разрушений и обвалов в шахте нет, она продолжает работу в обычном режиме.
Причины взрыва устанавливаются.
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