Пять человек доставили в больницу после взрыва в шахте на Дону

По уточненным данным, при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области пострадали пять человек

Как сообщали Юга.ру, взрывчатка сдетонировала при проведении работ по проходке — разработке горных выработок в определенном направлении.

В момент взрыва в шахте находились шесть человек. Один погиб, пятерых доставили в горбольницу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разрушений и обвалов в шахте нет, она продолжает работу в обычном режиме.

Причины взрыва устанавливаются.