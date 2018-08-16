Пять человек доставили в больницу после взрыва в шахте на Дону

Ростовская область

Распечатать

По уточненным данным, при взрыве на шахте «Обуховская» в городе Зверево Ростовской области пострадали пять человек

Как сообщали Юга.ру, взрывчатка сдетонировала при проведении работ по проходке — разработке горных выработок в определенном направлении.

В момент взрыва в шахте находились шесть человек. Один погиб, пятерых доставили в горбольницу, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что разрушений и обвалов в шахте нет, она продолжает работу в обычном режиме.

Причины взрыва устанавливаются.

Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Обвиненный в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян объявил о возвращении в политику
На Кубани до конца года планируют сдать 47 долгостроев
Пять человек доставили в больницу после взрыва в шахте на Дону
На проектирование развязки в районе Тихорецкой и Володарского и стройки примыкающих улиц выделено 150 млн рублей
В горах Кабардино-Балкарии погиб украинский альпинист
Гендиректор «Магнита» рассказала, где будет находиться штаб-квартира компании

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале