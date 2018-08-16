В горах Кабардино-Балкарии погиб украинский альпинист

16 августа в горах Черекского района Кабардино-Балкарии сорвался и погиб альпинист из Запорожья

«На горе Малый-Укью на высоте 3800 метров при прохождении туристического маршрута сорвался со скалы зарегистрированный альпинист одиночка из Украины 1984 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поиски мужчины направились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Они эвакуировали тело погибшего альпиниста на вертолете в поселок Кашхатау и передали следственно-оперативной группе.