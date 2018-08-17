В Краснодаре впервые провели фестиваль уличного кино

В парке «Краснодар» 11 и 12 августа впервые провели фестиваль уличного кино

По данным организаторов, киносеансы в Краснодаре посетили более 1 тыс. человек. Зрителям показали девять отечественных короткометражных фильмов. Среди них — ленты «Половинки», «Суперприз», «Взятка». С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

Гости могли проголосовать и выбрать наиболее понравившиеся картины. По результатам голосования зрителей в Краснодаре победил фильм «Взятка».

Кинопросмотр проводили под открытым небом. Такой подход поддержал оператор мобильной связи Tele2. Фильмы транслировали на скорости LTE. По словам представителей компании, свой кинотеатр может организовать каждый абонент в любом месте. Скорость мобильной связи в стандарте LTE позволяет это делать без ограничений, сообщили в пресс-службе компании.

На показе в Краснодаре организовали комфортные условия для просмотра. Зрители могли смотреть кино на шезлонгах и мягких пуфах. По сообщениям организаторов, были предусмотрены дождевики, зонты, а также пледы.

В августе и сентябре кинопоказы пройдут в Сочи и Ростове-на-Дону.

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке. В прошлом году он собрал более 1 млн зрителей из 67 стран мира. В этом году на набережные, площади и крыши домов, по планам организаторов, выйдут жители из 1,1 тыс. городов.