В Краснодаре на две ночи изменят два трамвайных маршрута
В Краснодаре 16 по 17 августа в ночное время изменят схему движения трамвайных маршрутов № 2 и 4
Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Захарова и Кодратенко.
Трамваи маршрута № 2 с 21:30 будут следовать от улицы Декабристов до Гоголя, затем поворачивать на ж/д вокзал Краснодар-1. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от улицы Декабристов в 21:12, от Индустриальной — в 21:53.
По маршруту № 4 после 21:15 трамваи будут курсировать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, далее по Коммунаров до Офицерской, затем по Колхозной до кольца на пересечении с 40-летия Победы. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют из Комсомольского микрорайона в 21:00, от Индустриальной — в 21:57, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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