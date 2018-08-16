В Краснодаре на две ночи изменят два трамвайных маршрута

В Краснодаре 16 по 17 августа в ночное время изменят схему движения трамвайных маршрутов № 2 и 4

Изменения связаны с капитальным ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Захарова и Кодратенко.

Трамваи маршрута № 2 с 21:30 будут следовать от улицы Декабристов до Гоголя, затем поворачивать на ж/д вокзал Краснодар-1. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от улицы Декабристов в 21:12, от Индустриальной — в 21:53.

По маршруту № 4 после 21:15 трамваи будут курсировать из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, далее по Коммунаров до Офицерской, затем по Колхозной до кольца на пересечении с 40-летия Победы. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют из Комсомольского микрорайона в 21:00, от Индустриальной — в 21:57, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.