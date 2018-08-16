Краснодарские путешественники оказались в зоне наводнения в пустыне Гоби

Участники автомобильной краснодарской экспедиции РГО попали в зону паводка в пустыне Гоби

Экспедицию проводят член Русского географического общества Дмитрий Гриценко и представитель экспедиционного центра краснодарского отделения РГО Владимир Никулин.

«На фото не река. Это дорога. Точнее, дорогой это направление в пустыне было несколько минут назад. Все смыл мощный поток. Удалось вовремя остановиться на сухой возвышенности. Будем менять маршрут», — сказал Гриценко.

Путешественники сейчас находятся в районе горного массива Гоби-Гурван-Сайхан. Они направлялись к ущелью Елын-Ам. Члены экспедиции планировали выйти на противоположную равнину горного массива. Однако из-за паводка они ищут пути обхода, сообщили в информационном центре Краснодарского регионального отделения РГО.

Гриценко сообщил, что жизни и здоровью путешественников ничего не угрожает.