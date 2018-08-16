В Анталье из-за проблем с двигателем экстренно сел самолет Тунис — Ростов-на-Дону

Ростовская область, В мире

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Летевший из Туниса в Ростов-на-Дону самолет сел на запасной аэродром в турецкой Анталье из-за проблем с двигателем

На борту находились 180 пассажиров. Рейс выполняла компания «Северный ветер». Командир запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказалась турецкая Анталья, сообщает «Интерфакс»

Как писали Юга.ру, в Ростове 10 августа из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет.

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