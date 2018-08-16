В Чечне временно закрыли горнолыжный курорт из-за размыва трассы
В Чечне временно закрыли горнолыжный курорт «Ведучи» из-за дороги, размытой проливными дождями
В Итум-Калинском районе, где расположен курорт, 9 и 10 августа прошли сильные дожди. Из-за этого размыло горную дорогу, пишет «Кавказский узел».
«В связи с ремонтными работами на подъездной дороге работа курорта приостановлена. Об открытии объявят дополнительно», — говорится в сообщении на сайте курорта.
Сейчас к курорту никто не может проехать. Дорогу ремонтирует региональное министерство автотранспорта.
Как сообщали Юга.ру, в январе «Ведучи» запустили как горнолыжный курорт. Развитие курорта, который займет около 1,5 тыс. га, планируется осуществлять в три этапа. В июне курорт открыл свой первый летний сезон.
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