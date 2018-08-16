В Чечне временно закрыли горнолыжный курорт из-за размыва трассы

В Чечне временно закрыли горнолыжный курорт «Ведучи» из-за дороги, размытой проливными дождями

В Итум-Калинском районе, где расположен курорт, 9 и 10 августа прошли сильные дожди. Из-за этого размыло горную дорогу, пишет «Кавказский узел».

«В связи с ремонтными работами на подъездной дороге работа курорта приостановлена. Об открытии объявят дополнительно», — говорится в сообщении на сайте курорта.

Сейчас к курорту никто не может проехать. Дорогу ремонтирует региональное министерство автотранспорта.