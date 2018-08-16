В Сочи парень погиб после падения в шахту лифта с девятого этажа

В Сочи будут судить монтажника подъемников, который допустил к работе неподготовленного парня

Следствие установило, что монтажник работал в ООО «Русарс-Лифт», которое занимается производством лифтов. В ноябре 2017 года мужчина без уведомления начальства принял решение переместить комплектующие материалы на верхние этажи строящегося дома на улице Первомайской. Для этого он нанял своего 22-летнего знакомого. Молодой человек, работая на девятом этаже без средств защиты, сорвался в шахту лифта и скончался.

Против сотрудника организации возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.